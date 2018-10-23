Донбас звільнив словацького тренера Шуплера

Головний тренер Донбасу Юліус Шуплер пішов у відставку з посади головного тренера.

Про це повідомляє офіційний сайт Донбасу.

Заначається, що 67-річний словацький фахівець не зможе продовжити роботу в донецькому клубі за станом здоров'я.

Новим головним тренером призначений спортивний директор клубу Сергій Вітер.

Шуплер повернувся в "Донбас" в липні 2018 року. Під керівництвом словака команда не змогла подолати другий раунд Континентального кубка.

Нагадаємо, Донбас програв латвійському Курбадсу та вилетів з Континентального кубка.

Раніше, Донбас переміг на Континентальному кубку ісландський Вікінгар.

Джерело - Офіційний сайт Донбасу.