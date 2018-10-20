Донбас переміг Вікінгар у Континентальному кубку

Донбас переміг ісландський Вікінгар у матчі 2-го туру Континентального кубку.
Континентальний кубок
Другий раунд
Група С
20 жовтня
Донбас - Вікінгар 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)
Голи: 1:0 - Смирнов (Гончаров) - 1:49, 1:1 - Сіппонен (Штегер, Гісласон) - 2:37, 1:2 - Стюарт-Дант (Ліефссон, Бльондал) - 20:46, 2:2 - Деніскін (Карпенко, Луговий) - 28:41, 3:2 - Коренчук (Кірющенков) - 44:26, 3:3 - Арнасон (Мікаельссон, Лайне) - 53:56, 4:3 - Карпенко (Фірсов, Луговий) - 55:38, 5:3 - Кірющенков (Сильницький) - 55:53, 6:3 - Гончаров - 59:22.
Нагадаємо, Донбас у стартовому матчі другого раунду Континентального кубка переміг іспанський Чурі Урідн - 6:2.
Екс-форвард Донбасу гратиме в США.
Джерело - Чемпіон.