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Вчора 23:20 1356
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Донбас переміг Вікінгар у Континентальному кубку

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Донбас переміг Вікінгар у Континентальному кубку

Донбас переміг ісландський Вікінгар у матчі 2-го туру Континентального кубку.

Континентальний кубок

Другий раунд

Група С

20 жовтня

Донбас - Вікінгар 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

Голи: 1:0 - Смирнов (Гончаров) - 1:49, 1:1 - Сіппонен (Штегер, Гісласон) - 2:37, 1:2 - Стюарт-Дант (Ліефссон, Бльондал) - 20:46, 2:2 - Деніскін (Карпенко, Луговий) - 28:41, 3:2 - Коренчук (Кірющенков) - 44:26, 3:3 - Арнасон (Мікаельссон, Лайне) - 53:56, 4:3 - Карпенко (Фірсов, Луговий) - 55:38, 5:3 - Кірющенков (Сильницький) - 55:53, 6:3 - Гончаров - 59:22.

Нагадаємо, Донбас у стартовому матчі другого раунду Континентального кубка переміг іспанський Чурі Урідн - 6:2

Екс-форвард Донбасу гратиме в США

Джерело - Чемпіон.

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