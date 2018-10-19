Донбас стартував у Континентальному кубку з впевненої перемоги

Хокеїсти донецького Донбасу обіграли іспанську команду Чурі Урдін в матчі другого раунду Континентального кубка. Груповий турнір чемпіонів чотирьох країн стартував 19 жовтня в Латвії.
Континентальний кубок.
Другий раунд.
Група С
19 жовтня
Чурі Урдін (Іспанія) - Донбас( Україна) - 2:6 (0:2, 2:3, 0:1)
Шайби: 0:1 - 2:53 Чердак, 0:2 - 14:32 Кузьмик, 0:3 - 21:54 Коренчук, 0:4 - 24:21 Новіков, 1:4 - 24:49 Аррарас, 2:4 - 25:36 Альберда, 2:5 - 29:39 Романенко, 2:6 - 40:18 Чердак.
Нагадаємо, хокейна збірна України дізналася своїх суперників на ЧС.
Екс-форвард Донбасу гратиме в США.
Джерело - Чемпіон.