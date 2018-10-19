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Донбас стартував у Континентальному кубку з впевненої перемоги

Вчора 23:40 218 0
Донбас стартував у Континентальному кубку з впевненої перемоги

Хокеїсти донецького Донбасу обіграли іспанську команду Чурі Урдін в матчі другого раунду Континентального кубка. Груповий турнір чемпіонів чотирьох країн стартував 19 жовтня в Латвії.

Континентальний кубок.

Другий раунд.

Група С

19 жовтня

Чурі Урдін (Іспанія) - Донбас( Україна) - 2:6 (0:2, 2:3, 0:1)

Шайби: 0:1 - 2:53 Чердак, 0:2 - 14:32 Кузьмик,  0:3 - 21:54 Коренчук, 0:4 - 24:21 Новіков, 1:4 - 24:49 Аррарас, 2:4 - 25:36 Альберда, 2:5 - 29:39 Романенко, 2:6 - 40:18 Чердак.

Нагадаємо, хокейна збірна України дізналася своїх суперників на ЧС.

Екс-форвард Донбасу гратиме в США.

Джерело - Чемпіон.

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