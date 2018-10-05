Хокейна збірна України дізналася календар Чемпіонату світу

На офіційному сайті Міжнародної федерації хокею опублікували розклад чемпіонатів світу. Три збірні України - національна, молодіжна (U-20) і юніорська (U-18) - дізналися дати і час проведення своїх поєдинків на майбутніх стартах.
Нагадаємо, що національна збірна України у квітні 2019-го виступить на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB, який відбудеться в столиці Естонії Таллінні. Молодіжна збірна України також зіграє в Дивізіоні IB. Турнір стартує в грудні 2018-го. Його прийме польське місто Тихи. Стосовно наших юніорів, які минулої весни завоювали місце в Дивізіоні IA, то вони у квітні 2019 го гратимуть у французькому Греноблі.
Чемпіонат світу з хокею
Дивізіон IB
Таллінн, Естонія
28.04-04.05.19:
28 квітня
13:00 Україна – Японія
29 квітня
16:30 Польща – Україна
1 травня
13:00 Нідерланди – Україна
2 травня
16:30 Україна – Румунія
4 травня
20:00 Естонія – Україна
Джерело - Чемпіон.