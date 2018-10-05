Хокейна збірна України дізналася календар Чемпіонату світу

На офіційному сайті Міжнародної федерації хокею опублікували розклад чемпіонатів світу. Три збірні України - національна, молодіжна (U-20) і юніорська (U-18) - дізналися дати і час проведення своїх поєдинків на майбутніх стартах.

Нагадаємо, що національна збірна України у квітні 2019-го виступить на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB, який відбудеться в столиці Естонії Таллінні. Молодіжна збірна України також зіграє в Дивізіоні IB. Турнір стартує в грудні 2018-го. Його прийме польське місто Тихи. Стосовно наших юніорів, які минулої весни завоювали місце в Дивізіоні IA, то вони у квітні 2019 го гратимуть у французькому Греноблі.

Чемпіонат світу з хокею

Дивізіон IB

Таллінн, Естонія

28.04-04.05.19:

28 квітня

13:00 Україна – Японія

29 квітня

16:30 Польща – Україна

1 травня

13:00 Нідерланди – Україна

2 травня

16:30 Україна – Румунія

4 травня

20:00 Естонія – Україна

Джерело - Чемпіон.