Чемпіонат світу 2023 пройде у Росії

Чемпіонат світу з хокею 2023-го року відбудеться в Росії.

Про це повідомляє Спорт-Експресс.

За інформацією видання, чемпіонат світу в 2023 році відбудеться в Санкт-Петербурзі.

Це рішення прийняли на конгресі ІІХФ в Мальті, офіційно міжнародна федерація хокею оголосить про це в травні під час чемпіонату світу в Братиславі в 2019 році.

Також, визначилися місця проведення чемпіонатів світу в 2024 рік (Чехія) і 2025 рік (Швеція).

Нагадаємо, що в 2023 році в Росії пройде ще один великий хокейний турнір - молодіжний чемпіонат світу в Новосибірську.

Раніше чемпіонат світу проходив в Санкт-Петербурзі у 2000 і 2016 (у другому випадку - разом з Москвою) роках.

Чемпіонат світу 2023 року стане восьмим, який прийме Росія. До цього турнір проходив в 1957, 1973, 1979, 1986, 2000., 2007 і 2016 роках.

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Джерело - Спорт-Експресс.