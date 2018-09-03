У Києві відкриють нову льодову арену

Завтра, 4 вересня, о 16:00 відбудеться відкриття нової льодової арени на території ВДНГ у Києві.

Про це повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.

Нова крита льодова арена стане місцем тренувань для дитячих та аматорських хокейних команд. Майданчик має розмір 56х26 метрів, а сам каток побудований згідно з міжнародними стандартами для проведення хокейних матчів і змагань з фігурного катання.

На арені передбачені комфортабельні роздягальні, суддівські і тренерські приміщення, електронне табло, а місткість трибун складає близько 200 місць.

Нагадаємо, УХЛ продемонстрував цікавий промо-ролик до нового сезону.

А українські хокеїсти виграли турнір у Литві.

Джерело - УХЛ.