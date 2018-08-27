Українські хокеїстки виграли турнір у Литві. ВІДЕО

Жіноча збірна України з хокею на траві здобула перемогу на турнірі у Литві.
Про це повідомляє tv.sumy.ua.
У рамках першого групового етапу Світової ліги збірна Україна святкувала чотири перемоги у чотирьох матчах і посіла перше місце.
Підопічні Світлани Макаєвої перемогли збірну Литви з рахунком 2:0, Уельсу 1:0, Туреччини 5:1 і Чехії 1:0.
Посівши перше місце у групі підопічні Світлани Макаєвої вийшли у наступне коло турніру (який є відбірковим на Олімпійські ігри).
Нагадаємо, сумчанка стала 12-разовим чемпіоном України з хокею на траві.
Джерело - tv.sumy.ua.