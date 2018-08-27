Українські хокеїстки виграли турнір у Литві. ВІДЕО

Жіноча збірна України з хокею на траві здобула перемогу на турнірі у Литві.

Про це повідомляє tv.sumy.ua.

У рамках першого групового етапу Світової ліги збірна Україна святкувала чотири перемоги у чотирьох матчах і посіла перше місце.

Підопічні Світлани Макаєвої перемогли збірну Литви з рахунком 2:0, Уельсу 1:0, Туреччини 5:1 і Чехії 1:0.

Посівши перше місце у групі підопічні Світлани Макаєвої вийшли у наступне коло турніру (який є відбірковим на Олімпійські ігри).

Нагадаємо, сумчанка стала 12-разовим чемпіоном України з хокею на траві.

Джерело - tv.sumy.ua.