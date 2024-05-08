Гура — про те, як виїхав з України: Я непридатний до військової служби

Джерело - Український футбол.

Новий тренер Шерифа Юрій Гура зміг виїхати у Молдові через непридатність до військової служби.

Про це він розповів порталу Український футбол.

"Мені зателефонував один з керівників Шерифа і запропонував очолити клуб. Я довго не вагався і прийняв пропозицію. Контракт на один рік. Мій тренерський штаб сформований з місцевих фахівців, які працювали у Шерифі ще до мого приходу.

Як виїхав з України? Я комісований ще задовго до війни. Мені після футбольної кар'єри поставили діагноз – остеоартроз тазостегнового суглоба, мені повністю замінили суглоб і я непридатний до військової служби. Тому виїхав з нашої країни я законно", — розповів Гура.

Зазначимо, що у березні тираспольський клуб припинив співпрацю з українським тренером Романом Пилипчуком. До цього часу обов'язки наставника виконував Іван Михайлов. Шериф наразі йде на другому місці чемпіонату Молдови, відставання від лідера Петрокуба складає 5 балів.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Шериф тренував Юрій Вернидуб, який після останнього матчу на чолі тираспольського клубу відразу повернувся в Україну, щоб вступити до лав ЗСУ.