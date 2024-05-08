Грозний: Будь-хто, хто залишився в Росії, для мене зрадник

Джерело - Український футбол.

Український експерт і тренер В’ячеслав Грозний переконаний, що кожен, хто на третій рік повномасштабного вторгнення продовжує жити на території РФ, — зрадник України.

Таку "базу" колишній наставник Говерли, Дніпра та інших українських команд видав, відповідаючи на питання про Анатолія Тимощука.

"Я про зрадників і сепаратистів не хочу говорити. Це вже не футбольна, а інша складова. Може будь-яка людина допустити помилку, може помилитися будь-який тренер, арбітр, функціонер. Але зрадники… Ні, я навіть говорити про них не хочу. Якщо ти українець, то ти залишаєшся українцем на все життя. В іншому випадку змінюй паспорт і не розповідай про Україну. Людина зрадила батьківщину – і все. Будь-хто, хто залишився в Росії, для мене зрадник. Хоч лікар, тренер, гравець. Просто немає чого коментувати", – сказав Грозний.

Тимощук жодним чином не засудив повномасштабне вторгнення і продовжує працювати в пітєрском Зєнітє. За це Українська асоціація футболу виключила його з реєстру національних збірних і позбавила всіх регалій. Утім, зрадник намагається всіляко оскаржувати рішення УАФ.