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28.04.2024 07:21 1030

Грозний: Будь-хто, хто залишився в Росії, для мене зрадник

Сьогодні 00:21 113 0
Грозний: Будь-хто, хто залишився в Росії, для мене зрадник
#Анатолій Тимощук, #Вячеслав Грозний

Джерело - Український футбол.

Український експерт і тренер В’ячеслав Грозний переконаний, що кожен, хто на третій рік повномасштабного вторгнення продовжує жити на території РФ, — зрадник України. 

Таку "базу" колишній наставник Говерли, Дніпра та інших українських команд видав, відповідаючи на питання про Анатолія Тимощука. 

"Я про зрадників і сепаратистів не хочу говорити. Це вже не футбольна, а інша складова. Може будь-яка людина допустити помилку, може помилитися будь-який тренер, арбітр, функціонер. Але зрадники… Ні, я навіть говорити про них не хочу.

Якщо ти українець, то ти залишаєшся українцем на все життя. В іншому випадку змінюй паспорт і не розповідай про Україну. Людина зрадила батьківщину – і все. Будь-хто, хто залишився в Росії, для мене зрадник. Хоч лікар, тренер, гравець. Просто немає чого коментувати", – сказав Грозний. 

Тимощук жодним чином не засудив повномасштабне вторгнення і продовжує працювати в пітєрском Зєнітє. За це Українська асоціація футболу виключила його з реєстру національних збірних і позбавила всіх регалій. Утім, зрадник намагається всіляко оскаржувати рішення УАФ

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