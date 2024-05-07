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Астон Вілла завершує трансфер досвідченого захисника Атлетико

Сьогодні 14:08 74 0
Астон Вілла завершує трансфер досвідченого захисника Атлетико
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Ермосо, #Футбольні трансфери, #Атлетико Мадрид

Джерело - NicoSchira.

Астон Вілла домовилась з центрбеком Атлетико Маріо Ермосо щодо переходу вільним агентом влітку цього року. 

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра. 

Бірмінгемці запропонують гравцю контракт до 2028 року та зарплату в розмірі 5 млн фунтів на рік.

Перехід відбудеться на правах вільного агента, оскільки в оборонця чинний контракт з "матрацниками" завершується 30 червня. У поточному сезоні він відіграв  37 матчів за Атлетико в усіх турнірах. На його рахунку — 2 голи та 2 асисти.

Напередодні Астон Вілла програла матч Брайтону (0:1) в Англійській Прем'єр-лізі. Попри поразку бірмінгемці посідають 4-те місце в турнірній таблиці, яке дозволяє в наступному сезоні виступити в Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавився нападником Вілли Оллі Воткінсом.

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