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Великі футболісти, думають, що вже у Шахтарі та Динамо: Любенович не стримував емоцій після поразки від Вереса

Сьогодні 22:10 217 0
Великі футболісти, думають, що вже у Шахтарі та Динамо: Любенович не стримував емоцій після поразки від Вереса
#Верес, #Динамо Київ, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк, #Желько Любенович

Джерело - УПЛ ТБ.

Головний тренер Миная Желько Любенович вважає, що його підопічні припустилися помилки, коли великими силами пішли в атаку, перебуваючи в меншості в матчі з Вересом

Дії своїх гравців сербський наставник прокоментував у коментарі для УПЛ ТБ. 

"Я казав, щоб вибили м’яч, тому що наш футболіст Семотюк лежав на полі. Я кричу, вже голосу немає сьогодні, кричав, щоб вибили м’яч… Ні, вони хочуть у меншості забити, тому що вони великі футболісти, думають, що вони вже там, вони вже в Шахтарі, в Динамо будуть грати. Тому ось так і відбувається – через те, що не вибили м“яч, ми пропускаємо гол. 2:1 – і все, гра закінчилася". 

Також Любенович не оминув тему суддівства. На його думку, арбітр не мав би призначити пенальті у ворота його команди на останніх хвилинах матчу. 

"Потім пенальті цей. Я не знаю, може Минай не хочуть бачити в Прем’єр-лізі, але такий пенальті… Людина бореться головою, влучає в руку. Він не хотів грати рукою, він грав головою. Значить, треба було так". 

За три тури до кінця сезону Минай перебуває на останньому місці в чемпіонаті України. Від зони перехідних матчів команду Любеновича відділяють 4 очки. 

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