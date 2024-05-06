Великі футболісти, думають, що вже у Шахтарі та Динамо: Любенович не стримував емоцій після поразки від Вереса

Джерело - УПЛ ТБ.

Головний тренер Миная Желько Любенович вважає, що його підопічні припустилися помилки, коли великими силами пішли в атаку, перебуваючи в меншості в матчі з Вересом.

Дії своїх гравців сербський наставник прокоментував у коментарі для УПЛ ТБ.

"Я казав, щоб вибили м’яч, тому що наш футболіст Семотюк лежав на полі. Я кричу, вже голосу немає сьогодні, кричав, щоб вибили м’яч… Ні, вони хочуть у меншості забити, тому що вони великі футболісти, думають, що вони вже там, вони вже в Шахтарі, в Динамо будуть грати. Тому ось так і відбувається – через те, що не вибили м“яч, ми пропускаємо гол. 2:1 – і все, гра закінчилася".

Також Любенович не оминув тему суддівства. На його думку, арбітр не мав би призначити пенальті у ворота його команди на останніх хвилинах матчу.

"Потім пенальті цей. Я не знаю, може Минай не хочуть бачити в Прем’єр-лізі, але такий пенальті… Людина бореться головою, влучає в руку. Він не хотів грати рукою, він грав головою. Значить, треба було так".

За три тури до кінця сезону Минай перебуває на останньому місці в чемпіонаті України. Від зони перехідних матчів команду Любеновича відділяють 4 очки.