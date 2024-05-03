Боротьба за виживання триває: Верес поступився Маріуполю в матчі жіночого чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Рівненський Верес поступився ФК Маріуполю у матчі 7 туру другого етапу жіночого чемпіонату України з футболу сезону-2023/24 в групі "Вибування".

Поєдинок завершився з рахунком 0:2. На 14 хвилині вихід сам на сам реалізувала Бенедік Марія, а на останній хвилині основного часу в пергому таймі Аміліна Тарсукова ударом головою замкнула подачу з кутового.

Ця перемога дозволила маріуполькам скоротити відставання від передостаннього Вереса до 3 балів.

Турнірна таблиця

Чемпіонат України з футболу серед жінок

7 тур, 3 травня

Група "Вибування"

Верес — ФК Маріуполь 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Бенедік, 0:2 - 45 Тарсукова

У минулому турі Маріуполь розгромно поступився Дніпру-1(0:3), а Верес зіграв унічию з Поділлям (1:1).

Минулий жіночий чемпіонат України вперше в історії виграла Ворскла.