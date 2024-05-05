Антигерой Зорі в матчі з Поліссям — про своє вилучення: «Вже немає сил щось казати про суддівство»

Опорний півзахисник Зорі Олександр Яцик вважає, що його вилучення в матчі з Поліссям (1:1) було несправедливим.

Своє невдоволення суддівством він висловив у флешкоментарі для УПЛ ТБ.

"Я переглянув епізод у роздягальні. Не знаю, напевно, тільки в нашому чемпіонаті можуть давати такі жовті картки. Не було руху назад рукою, нічого не було, просто руки в сторону розставив, він налетів на руку – і за це давати другу жовту картку?