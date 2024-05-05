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Антигерой Зорі в матчі з Поліссям — про своє вилучення: «Вже немає сил щось казати про суддівство»

Сьогодні 17:05 48 0
Антигерой Зорі в матчі з Поліссям — про своє вилучення: «Вже немає сил щось казати про суддівство»
#Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Яцик, #Зоря Луганськ

Джерело - УПЛ ТБ.

Опорний півзахисник Зорі Олександр Яцик вважає, що його вилучення в матчі з Поліссям (1:1) було несправедливим. 

Своє невдоволення суддівством він висловив у флешкоментарі для УПЛ ТБ. 

"Я переглянув епізод у роздягальні. Не знаю, напевно, тільки в нашому чемпіонаті можуть давати такі жовті картки. Не було руху назад рукою, нічого не було, просто руки в сторону розставив, він налетів на руку – і за це давати другу жовту картку?

Вже немає сил взагалі про суддівство щось казати, бо потім будуть писати й говорити: "Зорі все не так". Більше нічого сказати", — сказав Яцик. 

Зазначимо, що Олександр залишив свою команду вже на 36-й хвилині. Приводом для другої жовтої картки стала відмашка в обличчя суперника. 21-річний хавбек пропустить наступний матч Зорі, який відбудеться у четвер, 9 травня. 

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