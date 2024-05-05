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Валенсія Яремчука зіграє з Алавесом, Севілья прийме Гранаду: розклад матчів Ла Ліги

Сьогодні 10:32 98 0
Валенсія Яремчука зіграє з Алавесом, Севілья прийме Гранаду: розклад матчів Ла Ліги
#Алавес, #Альмерія, #Валенсія, #Гранада, #Севілья, #Сельта, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 5 травня, у межах 34 туру іспанської Ла Ліги відбудеться п'ять поєдинків.

Зокрема, Валенсія Романа Яремчука, що продовжує боротьбу за єврокубкову зону, прийме Алавес. Раніше ми повідомили, що нападник повністю відновився після травми та готовий зіграти в цьому матчі.

Гранада, що має математичні шанси на збереження прописки в лізі, завітає в гості до Севільї.

Розклад матчів 34 туру Ла Ліги на 5 травня

  • 15:00 Осасуна — Бетіс
  • 17:15 Сельта — Вільярреал
  • 19:30 Валенсія — Алавес
  • 22:00 Райо Вальєкано — Альмерія
  • 22:00 Севілья — Гранада

Турнірна таблиця

Нагадаємо, що гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ.

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