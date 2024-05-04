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Оболонь та ЛНЗ назвали стартові склади на матч 27 туру УПЛ

Сьогодні 15:06 107 0
Оболонь та ЛНЗ назвали стартові склади на матч 27 туру УПЛ
#ЛНЗ Черкаси, #Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Оболонь та ЛНЗ оголосили стартові склади на матч 27 туру чемпіонату України.

Оболонь: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лук'янчук, Мединський, Мороз, Черненко, Чернов, Краснопір, Тарануха.

Запасні: Рибка, Марченко, Прокопенко, Нагієв, Вовкун, Слободян, Грисьо, Косовський, Груша, Запорожець, Суханов, Вишневський.

ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Саліху, Каплієнко, Стасюк, Бойко, Рибалка, Яшарі, Пасіч, Прядун, Молло.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олійник, Хобленко, Тарасенко, Тілль, Тищенко, Ейнел, Бар, Наумець.

Поєдинок розпочнеться о 15:30, пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

Наразі кияни посідають 13 місце в турнірній таблиці чемпіонату, а ЛНЗ йде сьомим.

Нагадаємо, у минулому турі Олександрія зіграла у нульову нічию з Колосом, а Рух впевнено переміг Верес.

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