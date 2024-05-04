Оболонь та ЛНЗ назвали стартові склади на матч 27 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Оболонь та ЛНЗ оголосили стартові склади на матч 27 туру чемпіонату України.
Оболонь: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лук'янчук, Мединський, Мороз, Черненко, Чернов, Краснопір, Тарануха.
Запасні: Рибка, Марченко, Прокопенко, Нагієв, Вовкун, Слободян, Грисьо, Косовський, Груша, Запорожець, Суханов, Вишневський.
ЛНЗ: Кучеренко, Муравський, Саліху, Каплієнко, Стасюк, Бойко, Рибалка, Яшарі, Пасіч, Прядун, Молло.
Запасні: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олійник, Хобленко, Тарасенко, Тілль, Тищенко, Ейнел, Бар, Наумець.
Поєдинок розпочнеться о 15:30, пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.
Наразі кияни посідають 13 місце в турнірній таблиці чемпіонату, а ЛНЗ йде сьомим.
Нагадаємо, у минулому турі Олександрія зіграла у нульову нічию з Колосом, а Рух впевнено переміг Верес.