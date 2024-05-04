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Забарний — у старті Борнмута на матч з Арсеналом Зінченка

Сьогодні 13:48 98 0
Забарний — у старті Борнмута на матч з Арсеналом Зінченка
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Арсенал прийме Борнмут у 36 турі чемпіонату Англії. Український захисник гостей Ілля Забарний розпочне матч у стартовому складі. 

Ілля пропустив попередній матч "вишень" через хворобу. Для нього це буде 35 матч у поточному розіграші Англійської Прем'єр-ліги. На його рахунку — 1 гол.

Водночас оборонець Арсенала Олександр Зінченко залишився на лаві запасних.

Арсенал

Борнмут

Матч розпочнеться о 14:30 за київським часом. Дивитися можна на ОТТ-платформі Setanta Sport.

Напередодні Лутон поділив очки з Евертоном Віталія Миколенка і втратив шанс вибратися із зони вильоту.

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