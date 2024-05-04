Забарний — у старті Борнмута на матч з Арсеналом Зінченка

Джерело - Чемпіон.

Арсенал прийме Борнмут у 36 турі чемпіонату Англії. Український захисник гостей Ілля Забарний розпочне матч у стартовому складі.

Ілля пропустив попередній матч "вишень" через хворобу. Для нього це буде 35 матч у поточному розіграші Англійської Прем'єр-ліги. На його рахунку — 1 гол.

Водночас оборонець Арсенала Олександр Зінченко залишився на лаві запасних.

Арсенал

Борнмут

Матч розпочнеться о 14:30 за київським часом. Дивитися можна на ОТТ-платформі Setanta Sport.

Напередодні Лутон поділив очки з Евертоном Віталія Миколенка і втратив шанс вибратися із зони вильоту.