Забарний — у старті Борнмута на матч з Арсеналом Зінченка

Джерело - Чемпіон.
Арсенал прийме Борнмут у 36 турі чемпіонату Англії. Український захисник гостей Ілля Забарний розпочне матч у стартовому складі.
Ілля пропустив попередній матч "вишень" через хворобу. Для нього це буде 35 матч у поточному розіграші Англійської Прем'єр-ліги. На його рахунку — 1 гол.
Водночас оборонець Арсенала Олександр Зінченко залишився на лаві запасних.
Арсенал
Борнмут
Матч розпочнеться о 14:30 за київським часом. Дивитися можна на ОТТ-платформі Setanta Sport.
Напередодні Лутон поділив очки з Евертоном Віталія Миколенка і втратив шанс вибратися із зони вильоту.