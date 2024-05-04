Втратили шанс вибратися з зони вильоту: Лутон поділив очки з Евертоном у 36 турі АПЛ

Лутон зіграв унічию з Евертоном у матчі 36 туру чемпіонату Англії з футболу.

Матч завершився з рахунком 1:1. Обидва голи команда забили в першому таймі.

Чемпіонат Англії — АПЛ

36 тур, 3 травня

Лутон — Евертон 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 — Калверт-Льюїн (пен) 24’, 1:1 — Адебайо 31’

У разі перемоги Лутон міг би принаймні тимчасово залишити зону вильоту АПЛ. Втім, новачки елітного дивізону залишилися на 18 останньому місці. Якщо Ноттінгем Форест на виїзді переможе Шеффілд Юнайтед, то відставання Лутона від безпечної зони за два тури до кінця сезону становитиме три очки.

Нагадаємо, Евертон завдяки перемогам у двох попередніх матчах гарантував собі збереження прописки на наступний сезон. Звісно, якщо з команди більше не зніматимуть очки.