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Стали відомі стартові склади Олександрії та Руха на матч УПЛ

Сьогодні 11:54 114 0
Стали відомі стартові склади Олександрії та Руха на матч УПЛ
#Олександрія, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія та Рух оголосили стартові склади на матч 27 туру Української Прем'єр-ліги.

Олександрія: Шевченко, Кравченко, Ковалець, Калитвинцев, Скорко, Мартинюк, Калюжний, Копина, Смирний, Костишин, Михайленко.

Запасні: Долгий, Сігеєв, Кулаковський, Ващенко, Джевані, Безерра, Мадісон, Шостак, Погорілий, Де, Єрмаков.

Рух: Ледвій, Слюбик, Дідик, Сич, Роман, Підгурський, Таллес, Пастух, Квасниця, Федор, Карабін.

Запасні: Герета, Лях, Холод, Притула, Слюсар, Руніч, Плюман, Теслюк.

Поєдинок розпочнеться о 13:00, пряма трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, у минулому турі Олександрія зіграла у нульову нічию з Колосом, а Рух впевнено переміг Верес.

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