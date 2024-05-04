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Боруссія Дортмунд прийме Аугсбург, Баварія завітає до Штутгарта: розклад матчів Бундесліги

Сьогодні 10:15 86 0
Боруссія Дортмунд прийме Аугсбург, Баварія завітає до Штутгарта: розклад матчів Бундесліги
#Аугсбург, #Баварія, #Боруссія Дортмунд, #Боруссія Менхенгладбах, #Вердер Бремен, #Вольфсбург, #Кельн, #Фрайбург, #Штутгарт, #Дармштадт

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 4 травня, у межах 32 туру німецької Бундесліги відбудеться 5 поєдинків.

Зокрема, Боруссія Дортмунд прийме Аугсбург, а мюнхенська Баварія завітає в гості до Штутгарта. Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіасервісі MEGOGO.

Розклад матчів 32 туру Бундесліги на 4 травня

  • 16:30 Боруссія Дортмунд — Аугсбург
  • 16:30 Вердер Бремен — Боруссія Менхенгладбах
  • 16:30 Вольфсбург — Дармштадт
  • 16:30 Штутгарт — Баварія
  • 19:30 Кельн — Фрайбург

Нагадаємо, напередодні Лейпциг не зміг втримати перемогу над Гоффенгаймом.

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