Боруссія Дортмунд прийме Аугсбург, Баварія завітає до Штутгарта: розклад матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 4 травня, у межах 32 туру німецької Бундесліги відбудеться 5 поєдинків.
Зокрема, Боруссія Дортмунд прийме Аугсбург, а мюнхенська Баварія завітає в гості до Штутгарта. Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіасервісі MEGOGO.
Розклад матчів 32 туру Бундесліги на 4 травня
- 16:30 Боруссія Дортмунд — Аугсбург
- 16:30 Вердер Бремен — Боруссія Менхенгладбах
- 16:30 Вольфсбург — Дармштадт
- 16:30 Штутгарт — Баварія
- 19:30 Кельн — Фрайбург
Нагадаємо, напередодні Лейпциг не зміг втримати перемогу над Гоффенгаймом.