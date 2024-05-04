Арсенал Зінченка зіграє з Борнмутом Забарного, Манчестер Сіті прийме Вулвергемптон: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 4 травня, у межах 36 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудуться 5 поєдинків.

Зокрема, Арсенал Олександра Зінченка зіграє проти Борнмута, за який виступає Ілля Забарний. Також Манчестер Сіті прийматиме Вулвергемптон.

Розклад матчів 36 туру АПЛ на 4 травня

14:30 Арсенал — Борнмут

17:00 Бернлі — Ньюкасл

17:00 Брентфорд — Фулгем

17:00 Шеффілд — Ноттінгем

19:30 Манчестер Сіті — Вулвергемптон

Дивитися поєдинки можна на ОТТ-платформі Setanta Sport.

Нагадаємо, напередодні Лутон поділив очки з Евертоном Віталія Миколенка і втратив шанс вибратися із зони вильоту.