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Арсенал Зінченка зіграє з Борнмутом Забарного, Манчестер Сіті прийме Вулвергемптон: розклад матчів АПЛ

Сьогодні 08:40 72 0
Арсенал Зінченка зіграє з Борнмутом Забарного, Манчестер Сіті прийме Вулвергемптон: розклад матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Бернлі, #Борнмут, #Брентфорд, #Вулвергемптон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Ноттінгем, #Ньюкасл Юнайтед, #Фулгем, #Шеффілд Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 4 травня, у межах 36 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудуться 5 поєдинків.

Зокрема, Арсенал Олександра Зінченка зіграє проти Борнмута, за який виступає Ілля Забарний. Також Манчестер Сіті прийматиме Вулвергемптон.

Розклад матчів 36 туру АПЛ на 4 травня

  • 14:30 Арсенал — Борнмут
  • 17:00 Бернлі — Ньюкасл
  • 17:00 Брентфорд — Фулгем
  • 17:00 Шеффілд — Ноттінгем
  • 19:30 Манчестер Сіті — Вулвергемптон

Дивитися поєдинки можна на ОТТ-платформі Setanta Sport.

Нагадаємо, напередодні Лутон поділив очки з Евертоном Віталія Миколенка і втратив шанс вибратися із зони вильоту.

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