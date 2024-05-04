Олександрія вдома зіграє з Рухом, Оболонь прийме ЛНЗ: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 4 травня, відбудуться три поєдинки у межах 27 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, Олександрія вдома зіграє з Рухом, а київська Оболонь прийме ЛНЗ. Також харківський Металіст 1925 спробує піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці у матчі проти Ворскли.

Розклад матчів УПЛ на 4 травня

13:00 Олександрія — Рух

15:30 Оболонь — ЛНЗ

18:00 Металіст 1925 — Ворскла

Нагадаємо, у 26 турі УПЛ Олександрія зіграла внічию з Колосом, а Металіст 1925 розгромно поступився Кривбасу.