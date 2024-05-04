Головне
Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Маямі
Сьогодні 01:00 1029
Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B
Сьогодні 02:05 2499 1
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:45 744
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A
Вчора 21:47 14137 2
Україна вимагає відсторонити росіян та білорусів від олімпійської кваліфікації
Вчора 20:30 715
Аврора стала першим фіналістом Кубку України
Вчора 19:57 345
Відомі склад і поєднання ланок збірної України на вирішальний матч із Литвою
Вчора 19:02 600
Став відомий транслятор фінального матчу Кубку України
Вчора 15:51 1094
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Вчора 13:04 79510 7
День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B
Вчора 10:07 7895 1
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Вчора 01:40 460
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 244
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 463
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 858
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 897

Олександрія вдома зіграє з Рухом, Оболонь прийме ЛНЗ: розклад матчів УПЛ

Сьогодні 08:05 102 0
Олександрія вдома зіграє з Рухом, Оболонь прийме ЛНЗ: розклад матчів УПЛ
#Ворскла, #ЛНЗ Черкаси, #Металіст 1925, #Оболонь, #Олександрія, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 4 травня, відбудуться три поєдинки у межах 27 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, Олександрія вдома зіграє з Рухом, а київська Оболонь прийме ЛНЗ. Також харківський Металіст 1925 спробує піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці у матчі проти Ворскли.

Розклад матчів УПЛ на 4 травня

  • 13:00 Олександрія — Рух
  • 15:30 Оболонь — ЛНЗ
  • 18:00 Металіст 1925 — Ворскла

Нагадаємо, у 26 турі УПЛ Олександрія зіграла внічию з Колосом, а Металіст 1925 розгромно поступився Кривбасу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 6254
УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 6713
День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B День вирішального матчу: збірна України зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1B 7895 1
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A 14137 2
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 10620
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 79510 7
Рекомендуємо
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 66326
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 31075 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 162541
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 109745
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30743
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37342 1