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Челсі — Вест Гем: де дивитися матч АПЛ

Зустріч відбудеться в неділю, 5 травня
Сьогодні 07:00 126 0
Челсі — Вест Гем: де дивитися матч АПЛ
#Вест Гем, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

У грі 36 туру чемпіонату Англії з футболу Челсі Михайла Мудрика вдома зіграє Вест Гемом.

Зустріч відбудеться в неділю, 5 травня. Початок — о 16:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий сплатити клаусулу за Вілліана розміром близько 60 мільйонів євро.

Наразі Челсі посідає 8 сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. У перенесеній грі 26 туру команда святкувала домашню перемогу над Тоттенгемом.

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