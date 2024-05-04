Зустріч відбудеться в неділю, 5 травня

Джерело - Чемпіон.

У грі 36 туру чемпіонату Англії з футболу Челсі Михайла Мудрика вдома зіграє Вест Гемом.

Зустріч відбудеться в неділю, 5 травня. Початок — о 16:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий сплатити клаусулу за Вілліана розміром близько 60 мільйонів євро.

Наразі Челсі посідає 8 сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. У перенесеній грі 26 туру команда святкувала домашню перемогу над Тоттенгемом.