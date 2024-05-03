Яремчук влітку повернеться у Брюгге — джерело

Джерело - El Gol Digital.

Український форвард Валенсії Роман Яремчук влітку повернеться до Брюгге.

Про це повідомляє видання El Gol Digital.

За інформацією джерела, керівництво "кажанів" високо цінує внесок українця, але не може дозволити собі викупити контракт Яремчука. Бельгійці хочуть отримати за нападника приблизно 4 млн євро, щоб частково відбити витрачені на нього кошти.

Роман перейшов у Брюгге з Бенфіки за 17 мільйонів євро у 2022 році. Наразі українець грає за Валенсію на правах оренди, яка чинна до 30 червня 2024 року.

Зазначимо, цього сезону Яремчук провів 25 матчів у складі іспанців, в яких забив 4 голи.

Раніше ми повідомили, що нападник повністю відновився після травми та готовий зіграти в матчі 34-го туру Ла Ліги проти Алавеса.