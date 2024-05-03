Жирона назвала умову трансферу Циганкова

Джерело - as.com.
Український півзахисник Жирони Віктор Циганков може покинути клуб лише за певних умов.
Про це повідомляє AS.
Каталонці хочуть зберегти українця у складі, оскільки він має досвід виступів у Лізі чемпіонів та може допомогти команді у цьому турнірі.
Жирона буде готова до продажу Циганкова лише у випадку, коли надійде пропозиція від якої не можна буде відмовитися.
У поточному сезоні Віктор зіграв 29 матчів. На рахунку півзахисника — шість голів і чотири асисти.
Раніше повідомлялося, що воротар Реала Андрій Лунін та форвард Жирони Артем Довбик можуть потрапити до символічної збірної сезону в Ла Лізі.