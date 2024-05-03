Жирона назвала умову трансферу Циганкова

Головне
Україна зіграє з Литвою у п'ятому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
Сьогодні 10:07 437
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 13:04 78308 7
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 09:33 215
Астон Вілла поступилася Олімпіакосу, Фіорентина вирвала перемогу над Брюгге: результати матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:02 2662
Баєр продовжив свою безпрограшну серію, Марсель та Аталанта розписали мирову: результати півфіналів Ліги Європи
Вчора 23:56 4164
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ
Вчора 23:28 7471
Дяченко пройшла у фінал ЧЄ у вправах на колоді
Вчора 22:14 328
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024
Вчора 21:34 7419
10 років тому відбувся останній матч Шахтаря на Донбас Арені: як це було
Вчора 18:55 862
Довбик та Лунін можуть потрапити до символічної збірної сезону Ла Ліги
Вчора 17:54 417
Прямі трансляції
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:16 197
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 439
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 18:48 330
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 824
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 865

Жирона назвала умову трансферу Циганкова

Сьогодні 11:59 217 0
Жирона назвала умову трансферу Циганкова
Фото - Getty Images
#Жирона, #Футбольні трансфери, #Віктор Циганков

Джерело - as.com.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков може покинути клуб лише за певних умов.

Про це повідомляє AS.

Каталонці хочуть зберегти українця у складі, оскільки він має досвід виступів у Лізі чемпіонів та може допомогти команді у цьому турнірі.

Жирона буде готова до продажу Циганкова лише у випадку, коли надійде пропозиція від якої не можна буде відмовитися.

У поточному сезоні Віктор зіграв 29 матчів. На рахунку півзахисника  — шість голів і чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що воротар Реала Андрій Лунін та форвард Жирони Артем Довбик можуть потрапити до символічної збірної сезону в Ла Лізі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну 12001 5
Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ Челсі з Мудриком переміг Тоттенгем у перенесеному матчі АПЛ 7471
Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Греція ще більше відірвалась від України, а Італія та Німеччина гарантували собі додаткові місця в ЛЧ: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 78308 7
НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх 9434 4
Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024 Визначився останній суперник збірної України на Олімпійських іграх-2024 7419
Гарсія вперше прокоментував звинувачення у вживанні допінгу Гарсія вперше прокоментував звинувачення у вживанні допінгу 8431
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58335 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14249
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118699
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 62270
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82732
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30710