Жирона назвала умову трансферу Циганкова

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков може покинути клуб лише за певних умов.

Про це повідомляє AS.

Каталонці хочуть зберегти українця у складі, оскільки він має досвід виступів у Лізі чемпіонів та може допомогти команді у цьому турнірі.

Жирона буде готова до продажу Циганкова лише у випадку, коли надійде пропозиція від якої не можна буде відмовитися.

У поточному сезоні Віктор зіграв 29 матчів. На рахунку півзахисника — шість голів і чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що воротар Реала Андрій Лунін та форвард Жирони Артем Довбик можуть потрапити до символічної збірної сезону в Ла Лізі.