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28.04.2024 07:21 863

Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім тен Гага

Сьогодні 10:21 154 0
Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім тен Гага
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - theathletic.com.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг збереже свою посаду перед стартом сезону-2024/25.

Про це повідомляє The Athletic.

Рішення залишити наставника прийняло керівництво клубу, яке вважає, що нідерландському фахівцю не було створено належним умов для успішного сезону. Також було взяти до уваги додаткові витрати, які будуть необхідні для пошуку нового тренера.

54-річний тен Гаг очолив клуб влітку 2022 року. З МЮ він здобув перемогу в Кубку ліги та двічі виходив у фінал Кубка Англії. Наразі клуб посідає шосту сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги з 54 очками в активі. Наступний матч команда зіграє 6 травня проти Крістал Пелес.

Раніше повідомлялося, що Аякс зацікавлений у поверненні Еріка в клуб.

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