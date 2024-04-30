Аякс хоче запросити тренера з АПЛ

Нідерландський Аякс хоче влітку повернути Еріка тен Гага, який влітку може покинути Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

54-річний фахівець тренував Аякс із грудня 2017 до червня 2022 року, після чого одразу очолив "червоних дияволів". З клубом він тричі вигравав чемпіонат Нідерландів.

Як альтернативу нідерландському фахівцю розглядається Франческо Фаріолі з Ніцци. Також черед кандидатів Грем Поттера, який раніше вже відмовився очолювати клуб.

Раніше ми повідомляли, що тен Гаг може бути звільненим по завершенні сезону-2023/24. З МЮ він здобув перемогу в Кубку ліги та двічі виходив у фінал Кубку Англії. Наразі "червоні дияволи" посідають 6 сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги з 54 очками в активі.