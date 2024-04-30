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25.04.2024 21:39 373

Аякс хоче запросити тренера з АПЛ

Вчора 23:22 98 0
Аякс хоче запросити тренера з АПЛ
Фото - Getty Images
#Аякс, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Ерік тен Гаг

Джерело - corrieredellosport.it.

Нідерландський Аякс хоче влітку повернути Еріка тен Гага, який влітку може покинути Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

54-річний фахівець тренував Аякс із грудня 2017 до червня 2022 року, після чого одразу очолив "червоних дияволів". З клубом він тричі вигравав чемпіонат Нідерландів.

Як альтернативу нідерландському фахівцю розглядається Франческо Фаріолі з Ніцци. Також черед кандидатів Грем Поттера, який раніше вже відмовився очолювати клуб.

Раніше ми повідомляли, що тен Гаг може бути звільненим по завершенні сезону-2023/24. З МЮ він здобув перемогу в Кубку ліги та двічі виходив у фінал Кубку Англії. Наразі "червоні дияволи" посідають 6 сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги з 54 очками в активі.

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