Ювентус спробує зберегти К'єзу в клубі

Ювентус намагатиметься підписати новий контракт із півзахисником команди Федеріко К'єзою.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво "б'янконері" зустрінеться з агентом футболіста Фалі Рамадані, щоб обговорити продовження угоди до 2026 року на поточних фінансових умовах. Чинний контракт К'єзи розрахований до літа 2025 року.

Зазначається, що Юве не отримав жодної пропозиції щодо К'єзи від інших клубів.

