Федеріко не впевнений у перспективах туринського клубу

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Нападник збірної Італії Федеріко К'єза може залишити Ювентус влітку 2024 року.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У футболіста не складаються відносини з головним тренером команди Массіміліано Аллегрі. Майбутнє тренера в туринському клубі під питанням, і сам К'єза також не впевнений у тому, що проект туринського клубу його влаштовує.

Туринський клуб готовий продати гравця, контракт якого закінчується влітку 2025 року, і є високий ризик втратити його безкоштовно через рік.

Раніше повідомлялося, що Ювентус веде переговори щодо продовження контракту з Федеріко.