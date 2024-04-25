Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Нападник збірної Італії Федеріко К'єза може залишити Ювентус влітку 2024 року.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
У футболіста не складаються відносини з головним тренером команди Массіміліано Аллегрі. Майбутнє тренера в туринському клубі під питанням, і сам К'єза також не впевнений у тому, що проект туринського клубу його влаштовує.
Туринський клуб готовий продати гравця, контракт якого закінчується влітку 2025 року, і є високий ризик втратити його безкоштовно через рік.
Раніше повідомлялося, що Ювентус веде переговори щодо продовження контракту з Федеріко.