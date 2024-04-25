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20.04.2024 11:05 684

К'єза може залишити Ювентус

Федеріко не впевнений у перспективах туринського клубу
Сьогодні 19:15 100 0
К'єза може залишити Ювентус
#Ювентус, #Федеріко К'єза

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Нападник збірної Італії Федеріко К'єза може залишити Ювентус влітку 2024 року. 

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У футболіста не складаються відносини з головним тренером команди Массіміліано Аллегрі. Майбутнє тренера в туринському клубі під питанням, і сам К'єза також не впевнений у тому, що проект туринського клубу його влаштовує.

Туринський клуб готовий продати гравця, контракт якого закінчується влітку 2025 року, і є високий ризик втратити його безкоштовно через рік.

Раніше повідомлялося, що Ювентус веде переговори щодо продовження контракту з Федеріко.

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