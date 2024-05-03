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Почеттіно: Команда почала усвідомлювати, що нам треба боротися

Сьогодні 09:24 89 0
Почеттіно: Команда почала усвідомлювати, що нам треба боротися
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Тоттенгем, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Sky Sports.

Гравці Челсі почали розуміти ігрову систему, яку впроваджує головний тренер команди Маурісіо Почеттіно.

Про це аргентинський фахівець розповів після перемоги над Тоттенгемом у перенесеному матчі 26 туру Англійської Прем'єр-ліги.

"Ми віримо в наших гравців, і навіть у поточних обставинах ми дійсно вважаємо, що ми маємо можливість показати, що ми віримо у нашу роботу, нашу філософію. Віддаю честь футболістам. Вони добре поставилися до цієї гри, відмінно грали в першому таймі, захищалися. Думаю, вперше цього сезону я настільки щасливий, бо це той момент, коли команда після 10 місяців роботи почала усвідомлювати, що нам треба боротися. І сьогодні ми чудово це робили.

Не знаю, чи найкраща це наша гра, але головне — відчуття. Попри негативні обставини, ми показали, що добре виконуємо свою роботу. Тяжко щотижня бачити, що я перебуваю під пильною увагою, що мене судять. Але не мені вирішувати, чи бути мені тут, чи не бути. Якщо ми хочемо увійти в історію Челсі, нам ще багато що треба зробити. Подивимося, чи буде в нас час на те, щоб йти цим шляхом",– сказав Почеттіно.

Українець Михайло Мудрик відіграв 75 хвилин та став одним з найкращих гравців на полі. Футболіст 49 разів доторкнувся до м'яча, чотири рази пробив по воротах (один раз – у площину), віддав 3 ключові передачі та зробив 3 спроби дриблінгу (2 з яких — успішні).

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