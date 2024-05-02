Італійський клуб випустив спеціальну форму до 75-річчя загибелі Grande Torino

Джерело - Чемпіон.

Італійський клуб Торіно презентував спеціальний комплект форми до 75-річчя загибелі легендарної команди Grande Torino.

4 травня виповниться 75 років з часів трагічної загибелі видатного складу Торіно 40-х років минулого століття. Тоді літак із командою на борту через сильний туман врізався в пагорб біля Турина. Усі пасажири літака загинули. До цієї дати туринці випустили форму, в якій зіграють 3 травня в матчі Серії А проти Болоньї.

⁠Solo il fato li vinse#Superga75 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 2, 2024

Зазначимо, що Grande Torino 5 разів поспіль ставали чемпіоном Італії та вважаються однією з найсильніших команд в історії клубного італійського футболу.

Раніше ми повідомляли про продовження історії іншої авіакатастрофи у футболі. Англійський Кардіфф Сіті вимагав від французького Нанта 120 мільйонів євро по справі футболіста Еміліано Сали, який загинув коли летів із Нанта у Кардіфф у 2019 році.