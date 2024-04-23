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Кардіфф вимагає від Нанта 120 млн євро по справі покійного Сали

Сьогодні 07:29 173 0
Кардіфф вимагає від Нанта 120 млн євро по справі покійного Сали
#Кардіфф Сіті, #Нант, #Сала

Джерело - Чемпіон.

Англійський Кардіфф Сіті вимагає від французького Нанта 120 мільйонів євро по справі загиблого футболіста Еміліано Сали.

Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, валлійський клуб звернувся до компанії, яка вирахувала ймовірність збереження прописки клубу в Англійській Прем'єр-Лізі разом із аргентинцем. Виходячи з припущення, що Сала зіграв би 60% матчів, шанси Кардіффу залишитися у вищій лізі становлять 54,2%.

Зазначається, що вимога в 120 млн євро ґрунтується на втраті доходів клубу в період між сезонами 2018-2019 і 2022-2023 років, які оцінюються в 52,9 млн євро, а також на втраті вартості, яка оцінюється в 67,3 млн євро. Крім того, Кардіфф просить 2 млн євро за "репутаційні збитки". Зі свого боку Нант подали позов до суду, засуджуючи "невпинні юридичні дії" валлійців. 

Нагадаємо, що Сала загинув у авіакатастрофі, коли летів із Нанта у Кардіфф у 2019 році.

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