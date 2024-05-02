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Баварія зацікавилася лідером Манчестер Сіті

Сьогодні 21:57 111 0
Баварія зацікавилася лідером Манчестер Сіті
#Баварія, #Манчестер Сіті

Джерело - Sport.es.

Мюнхенська Баварія зв'язалася з представниками 29-річного атакувального півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви, щоб обговорити його можливий перехід до клубу після закінчення нинішнього сезону. 

Про це повідомляє Sport.es.

Представникам Сілви було повідомлено, що мюнхенці планують створити новий, амбітний проєкт, заради якого вони готові витратити значну кількість коштів, у тому числі заплатити Манчестер Сіті відступні за португальського футболіста у розмірі €58 млн. Крім того, Баварія готова запропонувати Сілві довгостроковий контракт із гідним окладом.

У нинішньому сезоні португалець узяв участь у 44 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та шістьма результативними передачами. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до літа 2026 року. За інформацією порталу Transfermarkt ринкова вартість футболіста становить €80 млн.

Раніше повідомлялося, що Сілва може залити Ман Сіті заради Барселони. Нагадаємо, Баварія розписала бойову нічию з Реалом у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

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