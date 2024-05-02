Металургу зараховано технічну поразку за невиїзд на гру

Джерело - sport.ua.
КДК УАФ зарахував технічну поразку Металургу, гравці якого не з'явилися на календарний поєдинок 6 туру групи "Вибування" Першої ліги з Хустом.
Про це повідомляє Sport.ua.
Аргументів клубу із Запоріжжя (значна кількість травмованих гравців) виявилося недостатньо для перенесення поєдинку. Натомість Хусту зараховано технічну перемогу.
Після цього рішення закарпатський клуб посідає четверте місце в групі "Вибування" з 26 очками, а Металург відстає на очко і шостий.
Нагадаємо, 28 квітня мав відбутися матч 6 туру Першої ліги України у групі "Вибування" Хуст - Металург на стадіоні Карпати у Закарпатській області. Однак у результаті зустріч було скасовано через проблеми гостей.