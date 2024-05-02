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Металургу зараховано технічну поразку за невиїзд на гру

Пояснення запоріжців виявилося недостатньо
Сьогодні 19:33 111 0
Металургу зараховано технічну поразку за невиїзд на гру
#Металург, #Хуст

Джерело - sport.ua.

КДК УАФ зарахував технічну поразку Металургу, гравці якого не з'явилися на календарний поєдинок 6 туру групи "Вибування" Першої ліги з Хустом.

Про це повідомляє Sport.ua.

Аргументів клубу із Запоріжжя (значна кількість травмованих гравців) виявилося недостатньо для перенесення поєдинку. Натомість Хусту зараховано технічну перемогу.

Після цього рішення закарпатський клуб посідає четверте місце в групі "Вибування" з 26 очками, а Металург відстає на очко і шостий.

Нагадаємо, 28 квітня мав відбутися матч 6 туру Першої ліги України у групі "Вибування" Хуст - Металург на стадіоні Карпати у Закарпатській області. Однак у результаті зустріч було скасовано через проблеми гостей.

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