Металургу зараховано технічну поразку за невиїзд на гру

Пояснення запоріжців виявилося недостатньо

КДК УАФ зарахував технічну поразку Металургу, гравці якого не з'явилися на календарний поєдинок 6 туру групи "Вибування" Першої ліги з Хустом.

Про це повідомляє Sport.ua.

Аргументів клубу із Запоріжжя (значна кількість травмованих гравців) виявилося недостатньо для перенесення поєдинку. Натомість Хусту зараховано технічну перемогу.

Після цього рішення закарпатський клуб посідає четверте місце в групі "Вибування" з 26 очками, а Металург відстає на очко і шостий.

Нагадаємо, 28 квітня мав відбутися матч 6 туру Першої ліги України у групі "Вибування" Хуст - Металург на стадіоні Карпати у Закарпатській області. Однак у результаті зустріч було скасовано через проблеми гостей.