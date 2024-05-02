Комерційний директор Дніпра-1: Мені Максимов про відставку нічого не говорив

Головне
10 років тому відбувся останній матч Шахтаря на Донбас Арені: як це було
Сьогодні 18:55 342
Довбик та Лунін можуть потрапити до символічної збірної сезону Ла Ліги
Сьогодні 17:54 213
NAVI здобули вольову перемогу над BIG та вийшли до плей-оф ESL Pro League Season 19
Сьогодні 17:15 190
Максимов підтвердив можливу відставку з Дніпра-1
Сьогодні 14:58 4093 1
Стало відоме місце проведення Всесвітніх ігор-2029
Сьогодні 14:53 272
НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх
Сьогодні 13:44 7375 4
Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків
Сьогодні 13:05 13185
Рапірист Погребняк єдиний з українців вийшов до 1/32 фіналу етапу КС у Гонконзі
Сьогодні 11:28 228
Лідери збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ
Сьогодні 09:00 23935 4
Бостон із рекордним часом Михайлюка вийшов до другого раунду, Даллас Дончича переміг Кліпперс: результати плей-оф НБА
Сьогодні 07:39 4413
Прямі трансляції
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 19:16 89
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 393
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 18:48 295
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 796
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 833

Комерційний директор Дніпра-1: Мені Максимов про відставку нічого не говорив

Сьогодні 18:45 133 0
Комерційний директор Дніпра-1: Мені Максимов про відставку нічого не говорив
#Юрій Максимов, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Фрідман

Джерело - Sport-express.ua.

Комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман вважає, що своїми словами про відставку Юрій Максимов хоче змотивувати підопічних. 

Ймовірниц відхід головного тренера Фрідман прокоментував у інтерв’ю Sport-express.ua. 

"Я розмовляв із Максимовим кілька днів тому. Мені він про відставку нічого не говорив, а чи говорив він про це команді, не знаю. На емоціях усе може бути. Якщо й казав щось таке, то гадаю, це був більше мотиваційний спіч. 

Максимов зараз не в дуже хорошому настрої, він засмучений, але його зрозуміти можна. Дніпро-1 після зимової паузи йшов на 1-2 місці з великими надіями, хоча б, на "бронзу". А сьогодні ми ведемо важку боротьбу за четверте місце. Ми точно не повинні були програвати Руху і Динамо, але результат, як то кажуть, на табло", — сказав Фрідман. 

Максимов пообіцяв подати у відставку в разі втрати очок у матчі 27 туру чемпіонату України проти Кривбаса. Цей поєдинок відбудеться в понеділок, 6 травня. Початок — о 13:00 за київським часом. 

Дніпро-1 не може здобути перемогу вже 4 тури поспіль. У матчах проти Динамо та Металіста 1925 підопічні Юрія Максимова пропускали вирішальні голи на останніх хвилинах. Через цю невтішну серію дніпрянам вже наступають на п’яти Рух та Полісся. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів 8880
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 34766
Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків 13185
Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну 7783 4
Німеччина гарантувала собі п'ять команд у Лізі чемпіонів наступного сезону Німеччина гарантувала собі п'ять команд у Лізі чемпіонів наступного сезону 11659
Лідери збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ Лідери збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ 23935 4
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26430
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93848
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 324878
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58309 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65645 1
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 66272