Комерційний директор Дніпра-1: Мені Максимов про відставку нічого не говорив

Комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман вважає, що своїми словами про відставку Юрій Максимов хоче змотивувати підопічних.

Ймовірниц відхід головного тренера Фрідман прокоментував у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Я розмовляв із Максимовим кілька днів тому. Мені він про відставку нічого не говорив, а чи говорив він про це команді, не знаю. На емоціях усе може бути. Якщо й казав щось таке, то гадаю, це був більше мотиваційний спіч.

Максимов зараз не в дуже хорошому настрої, він засмучений, але його зрозуміти можна. Дніпро-1 після зимової паузи йшов на 1-2 місці з великими надіями, хоча б, на "бронзу". А сьогодні ми ведемо важку боротьбу за четверте місце. Ми точно не повинні були програвати Руху і Динамо, але результат, як то кажуть, на табло", — сказав Фрідман.