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20.04.2024 19:04 1404

Барселона може підписати півзахисника Баварії влітку

Сьогодні 16:31 137 0
Барселона може підписати півзахисника Баварії влітку
#Баварія, #Барселона, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Кімміх, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Футбольні трансфери

Джерело - Mundo Deportivo.

Барселона може підписати півзахисника Баварії Йозуа Кімміха в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

29-річний німець є головним кандидатом на підсилення опорної зони каталонців. Також "блаугранас" цікавляться  гравцем Бетіса Гідо Родрігесом.

Пріоритетним варіантом Кімміх, у якого завершиться контракт з Баварією в червні 2025 року. Йозуа може визначитися зі своїм майбутнім до початку домашнього Євро-2024. 

Матчі континентальної першості, яка триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт. Збірна Німеччини гратиме в групі A разом з Шотландією, Угорщиною та Швейцарією.

У нинішньому сезоні Кімміх провів 39 матчів за Баварію в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 10 асистів. Напередодні мюнхенці зіграли внічию з Реалом у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

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