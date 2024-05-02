Джерело - AS.

Воротар Реала Тібо Куртуа може повернутися до гри в домашньому матчі 34 туру іспанської Ла Ліги проти Кадіса.

Про це повідомляє AS.

Бельгієць, який не грав уже 320 днів у офіційних поєдинках, продовжує тренуватися у звичайному режимі, а тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті очікує на його повернення на поле.

Зазначається, що сьогоднішнє тренування мадридців накульгуючи покинув Орельєн Чуамені, однак загрози для пропуску матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії немає.

У першій зустрічі протистояння, в якій зіграв Андрій Лунін, команди не визначили сильнішого (2:2). Статистичний портал оцінив виступ українця.