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Куртуа може повернутися у ворота Реала в матчі з Кадісом

Сьогодні 15:54 189 0
Куртуа може повернутися у ворота Реала в матчі з Кадісом
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Чуамені, #Тібо Куртуа

Джерело - AS.

Воротар Реала Тібо Куртуа може повернутися до гри в домашньому матчі 34 туру іспанської Ла Ліги проти Кадіса.

Про це повідомляє AS.

Бельгієць, який не грав уже 320 днів у офіційних поєдинках, продовжує тренуватися у звичайному режимі, а тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті очікує на його повернення на поле.

Зазначається, що сьогоднішнє тренування мадридців накульгуючи покинув Орельєн Чуамені, однак загрози для пропуску матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії немає.

У першій зустрічі протистояння, в якій зіграв Андрій Лунін, команди не визначили сильнішого (2:2). Статистичний портал оцінив виступ українця.

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