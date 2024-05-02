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Стали відомі результати перевірки на поліграфі воротаря, тренера та директора Кременя

Сьогодні 13:24 192 0
Стали відомі результати перевірки на поліграфі воротаря, тренера та директора Кременя
#Кремінь, #Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Арсеній Коркодим

Джерело - ПРОФУТБОЛ Digital.

Перевірка на поліграфі показала, що воротар Кременя Арсеній Коркодим, головний тренер команди Ігор Климовський та директор клубу Андрій Філь не причетні до можливого маніпулювання результатом скандального матчу проти Металіста

Про це повідомив Володимир Звєров у свіжому випуску програми ПРОФУТБОЛ Digital. 

"Поліграф показав, що воротар і всі особи, яких перевіряли, що вони невинні. Ось такі результати перевірки, яку організовував футбольний клуб "Кремінь". Для того, щоб не було ніяких домислів, воротар висловив бажання ще раз пройти детектор брехні в Українській асоціації футболу. Наскільки я розумію, він вже поговорив попередньо з УАФ", — сказав Звєров. 

Нагадаємо, вищезгаданий поєдинок 6 туру групи "Вибування" між Металістом та Кременем закінчився вольовою перемогою харків’ян з рахунком 2:1. Арсеній Коркодим припустився двох результативних помилок: у моменті з першим голом відбив м’яч у свої ворота, а з другим — пропустив під собою в ближній кут. 

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