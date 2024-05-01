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Перші два тижні не міг їсти: Будківський про наслідки травми

Вчора 23:03 117 0
Перші два тижні не міг їсти: Будківський про наслідки травми
#Будківський, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Нападник Полісся Пилип Будківський більше не зіграє в поточному сезоні через травму, яку він отримав у матчі 23 туру чемпіонату України проти Миная (3:2).

Про це розповів гравець в інтерв'ю клубній пресслужбі.

Форвард продовжує відновлюватись після перелому гайморової кістки на обличчі та готується грати з маскою.

"Могло бути краще, але зараз більш-менш вже так їсти нормально можу, трошки схуд, але буде час потім наверстати. Схуд на чотири кілограми. Для мене це багато. Коли тренуєшся, вага стоїть на місці або більша стає, а коли сидиш, нічого не робиш, ну з дітьми, але вага впала. Перші два тижні не міг їсти. За цей час стільки вівсяної каші з’їв, що закінчилася, треба було їздити кожен день.

Мабуть, в цьому сезоні вже все. Тому що в принципі вже немає часу. Залишилося п’ять неділь, чотири. Поки маску зроблять це ще дві неділі. Адаптуватися до неї ще", — сказав Будківський.

У сезоні-2023/24 він зіграв у 20 матчах за "зелено-жовтих" в усіх турнірах. На рахунку нападника — 5 голів.

Напередодні Полісся здолало Ворсклу. Завдяки цьому клуб набрав 42 очки (6 місце) та скоротив відставання від зони єврокубків до 3 пунктів. 

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