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20.04.2024 19:04 1378

Парма достроково повернулася в Серію А

Сьогодні 21:28 204 0
Парма достроково повернулася в Серію А
#Венеція, #Парма, #Чемпіонат Італії, Серія B, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Парма за два тури до завершення італійської Серії B гарантувала собі вихід у Серію А.

Команда очолює турнірну таблицю з 74 очками в активі. Венеція, що розташувалася на 3-й сходинці, відстає на 7 очок. Саме їхня поразка в 36 турі дозволила Пармі достроково вийти в елітний дивізіон чемпіонату Італії.

"Жовто-сині" вилетіли у Серію B у сезоні-2020/2021, посівши останнє місце в чемпіонаті. Нагадаємо, що у 2018 році Парма також поверталася в Серію А після банкрутства.

У листопаді 2023-го Парма вилетіла на стадії 1/8 фіналу Кубку Італії в серії післяматчевих пенальті з Фіорентиною.

Найвищим досягненням "хрестоносців" у внутрішньому чемпіонаті є срібло сезону-1996/1997. Також Парма вигравала Кубок володарів кубків 1993-го і Суперкубок УЄФА того ж року та двічі Кубок УЄФА (1995, 1999).

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