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Фіорентина по пенальті пройшла Парму в 1/8 фіналу Кубка Італії

Основний та додатковий час завершилися з рахунком 2:2
Сьогодні 15:47 203 0
Фіорентина по пенальті пройшла Парму в 1/8 фіналу Кубка Італії
#Кубок Італії, #Парма, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина по пенальті здобула перемогу над Пармою в межах 1/8 фіналу Кубка Італії.

Основний та додатковий час завершилися з рахунком 2:2 У серії пенальті "фіалки" виявилися сильнішими - 4:1.

Кубок Італії
1/8 фіналу, 7 листопада

Фіорентина - Парма 2:2 (0:2)
4:1 по пенальті

Голи: 0:1 - Бернабе, 0:2 - 23 Бонні, 1:2 - 83 Нзола, 2:2 - 90 Соттіль (пен)

У чвертьфіналі Фіорентина зіграє з переможцем пари Інтер - Болонья.

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