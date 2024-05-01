ЛНЗ втратив захисника на кінцівку сезону

Головне
Динамо розгромило Верес та продовжило гонитву за Шахтарем
Сьогодні 17:24 3917 1
Шахтар розгромив Чорноморець завдяки хет-трику зіркового новачка
Сьогодні 14:55 6228
Четвертий розгром поспіль: збірна України перемогла Іспанію на ЧС в Дивізіоні 1В
Сьогодні 14:43 9388
“Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців
Сьогодні 14:11 20729 22
Офіційно: Ньюї покине Ред Булл на початку 2025 року
Сьогодні 12:32 361
6 нагород із 5 нацрекордами: виступ України на етапі КС з підводного спорту
Сьогодні 08:17 225
Динамо прийме Верес, Шахтар зіграє з Чорноморцем: розклад матчів УПЛ
Сьогодні 07:24 451
Боруссія прийме ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:01 587
Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2
Сьогодні 06:30 17344 1
Баварія — Реал: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:57 1047
Прямі трансляції
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 18:48 236
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 748
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 783
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
27.04.2024 08:01 971
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:57 984
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:48 842
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 687
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 849
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1053
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 397

ЛНЗ втратив захисника на кінцівку сезону

Сьогодні 21:07 52 0
ЛНЗ втратив захисника на кінцівку сезону
#ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ЛНЗ.

Захисник ЛНЗ Денис Норенков більше не зіграє у поточному сезоні чемпіонату України.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

Футболіст  переніс операцію на плечі. Точні терміни відновлення 27-річного гравця наразі невідомі, але він точно не допоможе команді наприкінці сезону-2023/24.

Норенков травмувався у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги проти Олександрії. Він отримав вивих плеча на 12-й хвилині гри.

У поточному сезоні він провів 21 гру в усіх турнірах. На рахунку оборонці — 1 гол та 1 асист.

Нагадаємо, у межах 26 туру чемпіонату України ЛНЗ розгромно поступився донецькому Шахтарю. Наразі команда посідає 7 сходинку в турнірній таблиці.

Коментарі ()
Популярне зараз
“Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців “Вона в Дніпрі, а уявляє, що в Дубаї". Алсу Алєйнікова: від чемпіонки до зрадниці, яка публічно ображає українців 20729 22
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 23849
Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді Лукашенко закликав білоруських атлетів "бити морди" на Олімпіаді 16101 2
Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів 13103
Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2 Неочікувана зрада: проукраїнський кіберспортсмен доєднався до російської команди з CS2 17344 1
Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна 19918 1
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37110
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21795 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52847
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167549 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 62190
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31097