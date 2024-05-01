ЛНЗ втратив захисника на кінцівку сезону

Джерело - ЛНЗ.
Захисник ЛНЗ Денис Норенков більше не зіграє у поточному сезоні чемпіонату України.
Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.
Футболіст переніс операцію на плечі. Точні терміни відновлення 27-річного гравця наразі невідомі, але він точно не допоможе команді наприкінці сезону-2023/24.
Норенков травмувався у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги проти Олександрії. Він отримав вивих плеча на 12-й хвилині гри.
У поточному сезоні він провів 21 гру в усіх турнірах. На рахунку оборонці — 1 гол та 1 асист.
Нагадаємо, у межах 26 туру чемпіонату України ЛНЗ розгромно поступився донецькому Шахтарю. Наразі команда посідає 7 сходинку в турнірній таблиці.