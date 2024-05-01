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25.04.2024 21:39 397

Півзахисник Зорі вибув до кінця року через травму

Сьогодні 20:25 87 0
Півзахисник Зорі вибув до кінця року через травму
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ, #Денис Нагнойний

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Зорі Денис Нагнойний не зможе зіграти у 2024 році через пошкодження.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

22-річний хавбек зазнав розриву хрестоподібних зв'язок. Повернення до тренувань прогнозується через 7-8 місяців.

Раніше повідомлялося, що Нагнойний тренується з командою U-19 Зорі через відмову продовжувати контракт, який завершиться влітку. Нагадаємо, що Денис підписав попередню угоду з Металістом 1925.

У нинішньому сезоні Нагнойний провів за Зорю 18 матчів, забив 2 голи та двічі віддав гольову передачу.

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