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Троє гравців Зорі не поїдуть з командою на збір у Туреччину

Причина такого рішення керівництва Зорі - відмова гравців продовжувати контракти з клубом
Сьогодні 22:04 219 0
Троє гравців Зорі не поїдуть з командою на збір у Туреччину
#Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Троє гравців Зорі відсутні у складі делегації клубу, яка 19 січня вирушить на виїзний збір до Туреччини.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Йдеться про захисника Ігоря Снурніцина, атакувального півзахисника Дениса Нагнойного та вінгера Даниїла Алефіренка.

Причина такого рішення керівництва Зорі - відмова гравців продовжувати контракти з клубом, які закінчуються 30 червня 2024 року. Найближчим часом вони тренуватимуться з командою U-19.

Повідомлялося, що Зоря намагається втримати Алефіренка.

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