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25.04.2024 21:39 397

Атлетико хоче виставити Облака на трансфер

Сьогодні 20:08 101 0
Атлетико хоче виставити Облака на трансфер
Фото - Getty Images
#Футбольні трансфери, #Ян Облак, #Атлетико Мадрид

Джерело - as.com.

Воротар Атлетико Ян Облак може покинути клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє AS.

Мадридський клуб розгляне пропозиції щодо трансферу голкіпера. Керівництво "матрацників" завдяки продажу футболіста хоче розвантажити зарплатну відомість і оновити воротарську позицію.

Облак знає про позицію клубу та хоче продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Словенський голкіпер виступає за Атлетико з липня 2014 року. За це час він провів 441 матч.

Раніше повідомлялося, що нападник мадридців Альваро Мората хоче повернутися в туринський Ювентус.

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