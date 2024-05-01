Від 500 гривень: стартував продаж квитків на фінал Кубку України

Джерело - УАФ.

Розпочався продаж квитків на фінал Кубку України сезону-2023/24, у якому зіграють донецький Шахтар та полтавська Ворскла.

Про це повідомляє УАФ.

Вирішальний матч відбудеться 15 травня у Рівному на стадіоні "Авангард". Початок матчу — о 19:00 за київським часом.

Ціна квитків коливається від 500−700 гривень. Одна особа може придбати не більше чотирьох перепусток.

Нагадаємо, полтавська Ворскла на виїзді переграла житомирське Полісся у півфіналі турніру й вийшла у фінал, де зустрінеться з донецьким Шахтарем, який в 1/2 фіналу розгромив Чорноморець.