Баварія близька до підписання контракту з Рангніком

Німецький тренер Ральф Рангнік, який наразі очолює збірну Австрії, обговорює останні деталі контракту з Баварією.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори щодо впливу менеджера на проєкт та трансфери клубу пройшли позитивно. Зазначається, що Рангнік близький до призначення в німецький клуб.

🚨 FC Bayern are discussing final details with Ralf Rangnick in order to complete the agreement really soon. The appointment is really close.



Main part of the points about project, influence of the manager for signings/outgoings and more have been discussed; it's been positive. pic.twitter.com/SoSDMl8CQi