Баварія близька до підписання контракту з Рангніком

Джерело - Чемпіон.
Німецький тренер Ральф Рангнік, який наразі очолює збірну Австрії, обговорює останні деталі контракту з Баварією.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Переговори щодо впливу менеджера на проєкт та трансфери клубу пройшли позитивно. Зазначається, що Рангнік близький до призначення в німецький клуб.
🚨 FC Bayern are discussing final details with Ralf Rangnick in order to complete the agreement really soon. The appointment is really close.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2024
Main part of the points about project, influence of the manager for signings/outgoings and more have been discussed; it's been positive. pic.twitter.com/SoSDMl8CQi
Раніше повідомлялося, що 65-річному тренеру готові запропонувати контракт до 2027 року. Також Баварія виплатить компенсацію Австрійському футбольному союзу. Нагадаємо, що президент мюнхенців Герберт Хайнер розповів про хід переговорів з фахівцем.
Останнім клубом, що очолював Рангнік, був Манчестер Юнайтед, який він прийняв у листопаді 2021 року та покинув у кінці сезону. Зазначимо, що у 2021-му Ральф працював у московському Локомотиві керівником клубу зі спорту та розвитку.