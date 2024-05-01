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25.04.2024 21:39 397

Баварія близька до підписання контракту з Рангніком

Сьогодні 19:26 127 0
Баварія близька до підписання контракту з Рангніком
Фото: Getty Images
#Баварія, #Ральф Рангнік, #Збірна Австрії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Німецький тренер Ральф Рангнік, який наразі очолює збірну Австрії, обговорює останні деталі контракту з Баварією.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори щодо впливу менеджера на проєкт та трансфери клубу пройшли позитивно. Зазначається, що Рангнік близький до призначення в німецький клуб.

Раніше повідомлялося, що 65-річному тренеру готові запропонувати контракт до 2027 року. Також Баварія виплатить компенсацію Австрійському футбольному союзу. Нагадаємо, що президент мюнхенців Герберт Хайнер розповів про хід переговорів з фахівцем.

Останнім клубом, що очолював Рангнік, був Манчестер Юнайтед, який він прийняв у листопаді 2021 року та покинув у кінці сезону. Зазначимо, що у 2021-му Ральф працював у московському Локомотиві керівником клубу зі спорту та розвитку.

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