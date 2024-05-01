Баварія близька до підписання контракту з Рангніком

Джерело - Чемпіон.

Німецький тренер Ральф Рангнік, який наразі очолює збірну Австрії, обговорює останні деталі контракту з Баварією.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори щодо впливу менеджера на проєкт та трансфери клубу пройшли позитивно. Зазначається, що Рангнік близький до призначення в німецький клуб.

🚨 FC Bayern are discussing final details with Ralf Rangnick in order to complete the agreement really soon. The appointment is really close.



Main part of the points about project, influence of the manager for signings/outgoings and more have been discussed; it's been positive. pic.twitter.com/SoSDMl8CQi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2024

Раніше повідомлялося, що 65-річному тренеру готові запропонувати контракт до 2027 року. Також Баварія виплатить компенсацію Австрійському футбольному союзу. Нагадаємо, що президент мюнхенців Герберт Хайнер розповів про хід переговорів з фахівцем.

Останнім клубом, що очолював Рангнік, був Манчестер Юнайтед, який він прийняв у листопаді 2021 року та покинув у кінці сезону. Зазначимо, що у 2021-му Ральф працював у московському Локомотиві керівником клубу зі спорту та розвитку.