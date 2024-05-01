Нападник Шахтаря відреагував на перехід в клуб MLS

19-річний Кевін Келсі вважає, що зробив правильний вибір, коли перейшов в оренду з донецького Шахтаря в клуб Major League Soccer (MLS) Цинциннаті.

Цитує гравця офіційний сайт американського клубу.

"Я радий приєднатися до Цинциннаті. Це вражаючий проєкт для клубу, і я з нетерпінням чекаю на свою першу гру. Не можу дочекатися зустрічі з уболівальниками та моменту, коли зможу зіграти свою першу гру на TQL Stadium", – сказав Келсі.

Цинциннаті заплатив Шахтарю 650 тисяч євро за оренду гравця. Угода розрахована до кінця 2024 року.

Келсі виступав за Шахтар від січня 2023 року і за цей час провів у складі "помаранчево-чорних" 37 матчів, забив 9 голів та віддав 3 асисти. Цього сезону він узяв участь у 20 поєдинках донецької команди, де відзначився 3 голами й 2 результативними передачами.

Цинциннаті став переможцем регулярного сезону MLS 2023 року та грав у фіналі Східної конференції. У поточному сезоні команда після 9 турів має 15 очок і посідає третє місце в таблиці Сходу.