Названо суму, яку заплатив клуб MLS Шахтарю за Кевіна

Головне
Баварія — Реал 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:17 1094
Лунін шикарним сейвом на 1-й хвилині врятував Реал від пропущеного гола
Сьогодні 22:33 172
МОК зняв документальний фільм про приму української гімнастики
Сьогодні 18:49 225
Миколенко більше не зіграє в нинішньому сезоні АПЛ
Сьогодні 17:15 561
Людмила Кіченок поступилась у чвертьфіналі парного турніру в Мадриді
Сьогодні 15:45 239
Збірна України дізналась свого наступного суперника в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 15:11 373
Збірна України знищила Китай у третьому турі ЧС в Дивізіоні 1В
Сьогодні 14:44 10652 6
Україна виграла комплексний командний залік міжнародного турніру U-23 зі спортивної боротьби
Сьогодні 11:46 329
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції
Сьогодні 09:31 10800
Баварія прийме Реал Луніна у півфінальному матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:30 579
Прямі трансляції
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 18:48 131
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 691
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 729
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
27.04.2024 08:01 916
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:57 937
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:48 809
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 657
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 818
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1023
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 370

Названо суму, яку заплатив клуб MLS Шахтарю за Кевіна

Сьогодні 21:18 162 0
Названо суму, яку заплатив клуб MLS Шахтарю за Кевіна
#Шахтар, #Кевін Келсі

Джерело - Transfermarkt.

Клуб Major League Soccer (MLS) Цинциннаті заплатив Шахтарю 650 тисяч євро за оренду 19-річного футболіста Кевіна Келсі.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Орендна угода розрахована до кінця 2024 року. Саме тоді у заокеанській лізі завершиться сезон.

Американська команда залишає за собою право повноцінно викупити контракт Келсі у "гірників". За повний трансфер доведеться віддати 6,55 млн євро.

Нагадаємо, Келсі виступав за Шахтар від січня 2023 року і за цей час провів у складі "помаранчево-чорних" 37 матчів, забив 9 голів та віддав 3 асисти. Цього сезону він узяв участь у 20 поєдинках донецької команди, де відзначився 3 голами й 2 результативними передачами.

Цинциннаті став переможцем регулярного сезону MLS 2023 року та грав у фіналі Східної конференції. У поточному сезоні команда після 9 турів має 15 очок і посідає третє місце в таблиці Східної конференції.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції 10800
Мерседес планує переманити Ферстаппена з Ред Булл Мерседес планує переманити Ферстаппена з Ред Булл 3166
Збірна України знищила Китай у третьому турі ЧС в Дивізіоні 1В Збірна України знищила Китай у третьому турі ЧС в Дивізіоні 1В 10652 6
Хаві розповів, чому він вирішив залишитися в Барселоні Хаві розповів, чому він вирішив залишитися в Барселоні 4052
Миколенко: Операція не потрібна, сподіваюсь, побачимось на Євро Миколенко: Операція не потрібна, сподіваюсь, побачимось на Євро 3511
Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії 7713
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51679
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360884
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35873 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21773 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16883 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46802