Названо суму, яку заплатив клуб MLS Шахтарю за Кевіна

Джерело - Transfermarkt.

Клуб Major League Soccer (MLS) Цинциннаті заплатив Шахтарю 650 тисяч євро за оренду 19-річного футболіста Кевіна Келсі.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Орендна угода розрахована до кінця 2024 року. Саме тоді у заокеанській лізі завершиться сезон.

Американська команда залишає за собою право повноцінно викупити контракт Келсі у "гірників". За повний трансфер доведеться віддати 6,55 млн євро.

Нагадаємо, Келсі виступав за Шахтар від січня 2023 року і за цей час провів у складі "помаранчево-чорних" 37 матчів, забив 9 голів та віддав 3 асисти. Цього сезону він узяв участь у 20 поєдинках донецької команди, де відзначився 3 голами й 2 результативними передачами.

Цинциннаті став переможцем регулярного сезону MLS 2023 року та грав у фіналі Східної конференції. У поточному сезоні команда після 9 турів має 15 очок і посідає третє місце в таблиці Східної конференції.