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Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів

Вчора 23:52 252 0
Реал з Луніним розписав бойову нічию з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів
#Андрій Лунін, #Баварія, #Реал Мадрид, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 на виїзді зіграв внічию з мюнхенською Баварією.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Баварія активніше розпочала гру. Зокрема, на 1-й хвилині Гаррі Кейн вивів сам на сам Лероя Сане, проте удар німця відбив український голкіпер мадридців Андрій Лунін.

Реал витримавши стартовий натиск суперника зміг відповісти контратакою. Тоні Кроос філігранною передачею з центру поля вивів Вінісіуса Жуніора віч-на-віч з Маунелем Ноєром. Бразилець точно пробив повз голкіпера Баварії (0:1).

Мюнхенці змогли відігратися на старті другої половини гри. Сане увірвався у штрафну мадридців та потужно пробив у ближній кут Луніна (1:1).

Вже за чотири хвилини господарі заробили право на пенальті за фол проти Джамали Мусіали, яке впевнено реалізував Кейн (2:1).

Реал відповів своїм одинадцятиметровим на 83-й хвилині гри. Вінісіус спокійно переграв Мануеля Ноєра та встанови підсумковий результат зустрічі — 2:2.

Зазначимо, що для українського голкіпера Реала Андрій Лунін це була 29 гра у сезоні в усіх турнірах за мадридців. На його рахунку — 12 сухих матчів.

Ліга чемпіонів
1/2 фіналу, перший матч
30 квітня

Баварія (Мюнхен) — Реал (Мадрид) 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Вінісіус, 1:1 - 53 Сане, 2:1 - 57 Кейн (пен), 2:2 - 83 Вінісіус (пен)

Баварія: Мануель Ноєр, Нуссаїр Мазрауї, Ерік Даєр, Кім Мін Чже, Йозуа Кімміх, Леон Горецка (46 Рафаел Геррейру), Конрад Лаймер, Джамал Мусіала, Томас Мюллер (80 Серж Гнабрі), Лерой Сане (87 Альфонсо Девіс), Гаррі Кейн

Реал: Андрій Лунін, Ферлан Менді, Начо Фернандес (65 Едуардо Камавінга), Антоніо Рюдігер, Лукас Васкес, Тоні Кроос (75 Браїм Діас), Орельєн Чуамені, Федеріко Вальверде, Джуд Беллінгем (75 Лука Модрич), Вінісіус Жуніор, Родріго (87 Хоселу)

Попередження: 43 Мазраві, 82 Кім — 64 Кроос, 90+1 Лукас

Матч-відповідь відбудеться у середу, 8 травня, у Мадриді.

Інший півфінал Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд — ПСЖ відбудеться у середу, 1 травня. Початок — о 22:00 за київським часом.

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