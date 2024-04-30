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25.04.2024 21:39 373

ПСЖ ухвалив рішення щодо оренди Угарте

Вчора 22:43 168 0
ПСЖ ухвалив рішення щодо оренди Угарте
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Угарте

Джерело - Чемпіон.

Французький ПСЖ відмовився розглядати запити оренди щодо півзахисника Мануеля Угарте. 

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво клубу прийняло рішення, що не розглядатиме пропозицій щодо оренди 23-річного уругвайця найближчим літом.

У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 35 офіційних матчах ПСЖ у різних змаганнях. У них уругвайський футболіст записав на свій рахунок три результативні передачі. 

Портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 60 мільйонів євро. 

Раніше гравцем цікавився туринський Ювентус, який хотів орендувати Угарте на сезон-2023/24.

Нагадаємо, минулого тижня ПСЖ достроково оформив чемпіонство Франції. 1 травня підопічні Луїса Енріке зіграють на виїзді проти дортмундської Боруссії в межах першої гри 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

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