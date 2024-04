ПСЖ ухвалив рішення щодо оренди Угарте

Французький ПСЖ відмовився розглядати запити оренди щодо півзахисника Мануеля Угарте.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво клубу прийняло рішення, що не розглядатиме пропозицій щодо оренди 23-річного уругвайця найближчим літом.

У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 35 офіційних матчах ПСЖ у різних змаганнях. У них уругвайський футболіст записав на свій рахунок три результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 60 мільйонів євро.

🔴🔵🇺🇾 Paris Saint-Germain have very clear stance about Manuel Ugarte: no chance for loan move in the summer.



Despite reports, Ugarte won’t leave PSG on loan with the current plan decided internally. pic.twitter.com/MKgWhTwMf7